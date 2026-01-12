Wismar: Leiche bei Suche nach mutmaßlichem Eisbader gefunden

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein Zeuge sieht einen Eisbader ins Wasser steigen. Er bleibt verschwunden. Taucher und Kettensägen kommen zum Einsatz – dann der traurige Fund. Wollte der Verunglückte filmen?











Bei der Suche nach einem verunglückten Eisbader haben Einsatzkräfte in einem Teich in Wismar die Leiche eines Mannes gefunden. Laut einer Polizeisprecherin handelt es sich um einen 40-Jährigen. Ein Zeuge hatte laut Polizei dort einen Mann beim Eisbaden gesehen - dieser sei dann nicht wieder aufgetaucht. Danach habe der Zeuge die Einsatzkräfte verständigt.