Wismar: 40-Jähriger stirbt beim Eisbaden – Kamera läuft weiter

1 Der Mann starb beim Eisbaden. Foto: Philip Dulian/dpa/Philip Dulian

In Wismar konnten Einsatzkräfte bei der Suche nach einem vermissten Eisbader nur noch die Leiche bergen. Er hatte eine Kamera aufgestellt – sie lief noch, als die Rettungskräfte kamen.











Link kopiert



Ein Mann, der in Wismar beim Eisbaden gestorben ist, hat sich bei der tödlichen Aktion allem Anschein nach selbst gefilmt. Laut Angaben der Stadt war eine dafür aufgebaute Kamera beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch eingeschaltet. „Die lief noch“, sagte ein städtischer Sprecher. Einsatzkräfte hätten auf dem Video sehen können, „wie einer da reinspringt und nicht wieder rauskommt“.