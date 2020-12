1 Küchenchef Marcel Hild (links) und Jens Bauer in der Gaststube Foto: Jacqueline Fritsch

Im kommenden Jahr soll das Wirtshaus zum Löwen in Steinenbronn wieder eröffnet werden. Und bereits vor der Eröffnung kann man sich per Video einen Eindruck von der Küche verschaffen.

Steinenbronn - Im Januar soll wieder Leben in den Löwen kommen. Vor zwei Jahren hat das Gasthaus seinen Besitzer gewechselt, seither renovieren Jens Bauer, Marcel Hild und ihr Team das Gebäude von oben bis unten. „An den Gästezimmern oben arbeiten wir noch bis zum Frühjahr, im mittleren Stock gibt es einen Eventsaal und unten das Restaurant“, sagt Jens Bauer. Der 33-Jährige will dem traditionellen Gasthaus einen jungen, modernen Schliff verpassen.

Es steckt viel Arbeit und Herzblut drin

Eigentlich wollte Jens Bauer gar kein Restaurant betreiben. Der Steinenbronner war auf der Suche nach einem Ort, an dem er Events ausrichten kann, als der Löwen damals zufällig zum Verkauf stand. Das Restaurant sollte verpachtet werden, was Anfang des Jahres auch so war. „Aber dann kam Corona, alle mussten zumachen, und da haben wir überlegt, ob wir nicht doch alles selber machen, weil einfach zu viel Arbeit und Herzblut hier drinsteckt“, sagt Bauer und sieht sich in der frisch renovierten Wirtsstube um. Gemütlich ist es geworden, mit blau gepolsterten Bänken und einem großen Bild des historischen Steinenbronner Ortskerns.

Mittlerweile hat sich ein kleines Team um Jens Bauer und Marcel Hild geformt. Die Renovierung haben die beiden allein mit ihren Familien gestemmt, für den künftigen Restaurantbetrieb haben sie genügend Helfer gefunden. „Da hat uns die Corona-Krise vielleicht sogar in die Karten gespielt, weil einige Restaurants ihre Mitarbeiter oder Azubis nicht halten konnten und wir so gute Leute gefunden haben“, sagt Bauer.

Ein Eindruck von der Küche noch vor der Eröffnung

Marcel Hild ist selbst gelernter Koch und nun Chef der eigenen Küche. „Das Motto unserer Küche ist rustikal-schwäbisch. Es gibt zum Beispiel getrüffelte Kartoffelsuppe, Kraut mit Champagner oder Rote-Beete-Carpaccio“, sagt der 27-Jährige. Damit wollen die Betreiber auch jüngere Gäste in den Löwen locken, aber nicht nur. „Es soll den Löwen ausmachen, dass wir für alle da sind, deshalb gestalten wir auch die Speisekarte entsprechend“, sagt Jens Bauer, „uns ist es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, auch mal zu den Gästen hinzusitzen, und wenn dann ein paar Ur-Steinenbronner kommen, ist es schon cool, wenn die was von früher erzählen können“.

Wenn alles nach Plan läuft und die Corona-Regeln nicht dazwischenkommen, soll das neue Wirtshaus zum Löwen am 16. Januar eröffnen. In der Adventszeit kann man sich aber schon einen Eindruck von der Küche verschaffen: „Wir verkaufen auf Vorbestellung Boxen mit einem Drei-Gang-Menü für zwei Personen“, sagt Bauer, „außerdem wird es Videos aus der Küche geben, in denen wir die Crew vorstellen und Tipps und Tricks fürs Kochen verraten“.

