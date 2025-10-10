Wirtschaftstreffen: Hoffen auf freien Handel mit dem Subkontinent

Deutschland und Indien wachsen immer mehr zusammen. Bei einem Wirtschaftstreffen in Stuttgart sind die Hoffnungen groß, dass ein weiterer Schub schnell folgen könnte.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass Szenen aus Stuttgart live im indischen Fernsehen übertragen werden. Am Donnerstag und Freitag war das der Fall. Live, und über Stunden, aus der MHP-Arena. Es war kein Spiel des heimischen VfB, welches der Sender News Nine seinen Zuschauern zum Besten gab, sondern eine hochrangig besetztes Wirtschaftsforum aus einer der Lounges. Unternehmensführer und Politiker beider Länder gaben sich die Klinke in die Hand, wurden per Videobotschaft zugeschaltet oder verbrachten, wie Baden Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut, einen Teil ihres Geburtstages in der „Württemberg Lounge“. Ständchen der Anwesenden inklusive.