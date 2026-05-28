Wirtschaftsstudie: 21 Kommunen schneiden „sehr gut“ ab

Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft vergleicht alle 10.817 Gemeinden in Deutschland in fünf Bereichen. Im Kreis Göppingen sind sechs Kommunen unter den Top 500.
Wo gibt es genug Ärzte und Schulen, schnelles Internet, gute Verkehrsanbindung und Freizeitangebote? Der neue Gemeindecheck „Daseinsvorsorge“ des Instituts der Deutschen Wirtschaft vergleicht alle 10.817 deutschen Gemeinden: Keine ist so gut versorgt wie das 23.000-Einwohner-Städtchen Haar am Rande Münchens – mit Ärzten, Schulen und ÖPNV ebenso wie mit schnellem Internet und Freizeitangeboten. Schlusslicht des Rankings ist Hirschthal in der Südwestpfalz. Im Kreis Göppingen schneidet nur eine Kommune durchgehend schwach ab und wird im Ergebnis mit „schlecht“ eingestuft.