Wirtschaftsreport: DFL will trotz Rekordergebnis für Krisen vorsorgen

6,33 Milliarden Euro Umsatz und fast 21 Millionen verkaufte Tickets – doch die Deutsche Fußball Liga denkt an Rettungsschirme. Die Bundesliga will bei neuen Risiken vorbereitet sein.
Frankfurt/Main - Inmitten von politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten schreibt der deutsche Profifußball Rekordzahlen - mahnt aber auch zu Augenmaß. "Wir müssen aufhören mit dem immer höher, immer weiter, immer schneller. Das passt nicht in die europäische Zeit", sagte Ligapräsident Hans-Joachim Watzke beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL).