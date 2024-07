Wirtschaftsreformen: China sucht clevere Ideen

1 Hinter den Mauern des Zhongnanhai-Geländes tagt die Kommunistische Partei. Foto: dpa/Ng Han Guan

Die Wirtschaft in Schanghai beeinflusst die Entwicklung in Stuttgart. Das ist nicht der einzige Grund, warum Chinas Führung etwas anstoßen muss, kommentiert Christian Gottschalk.











Chinas Konsumenten konsumieren nicht so, wie sich der Staat das wünschen würde. Das Wachstum ist gebremst, die Immobilienkrise dauert an, die Menschen werden immer älter. Und sie werden unzufriedener. Wer nicht so vorankommt wie gewünscht, der hat früher meistens sich selbst die Schuld dafür gegeben. Nun zeigen Umfragen, dass ein Wandel zu beobachten ist. Immer noch leise und vorsichtig, aber eben doch auch klar zunehmend gibt es Kritik am Staat. Das ist eine gefährliche Gemengelage für die sogenannten Kommunisten in Peking, die sich in diesen Tagen treffen, um die Wirtschaft des Landes zu reformieren.