1 Bei den Protesten im Iran kommt es zunehmend zu Gewalt. (Archivbild) Foto: -/Fars News Agency/AP/dpa

Bei der neuen Protestwelle im Iran ist ein Mitglied einer paramilitärischen Einheit ums Leben gekommen. In anderen Landesteilen sollen Sicherheitskräfte mit scharfer Munition geschossen haben.











Teheran - Bei den Protesten im Iran haben Staatsmedien den Tod einer paramilitärischen Sicherheitskraft gemeldet. Ein Mitglied der Basidsch-Einheiten sei bei Zusammenstößen mit Demonstranten in der westlichen Provinz Lorestan ums Leben gekommen, meldete der staatliche Rundfunk. Weitere Männer seien verwundet worden, hieß es ohne konkrete Zahlen oder Angaben. In einer Mitteilung war die Rede von einer "plötzlichen und gewaltsamen Tat opportunistischer, dem Feind angeschlossener Elemente".