Wirtschaftspolitik: Sorgen in China: Gesetz soll private Firmen fördern

1 China Volkskongress will mit einem neuen Gesetz seine Privatwirtschaft besser fördern und schützen. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa

Schwache Nachfrage, unfairer Wettbewerb, Handelskonflikt: Die Sorgen von Chinas Privatwirtschaft sind groß. Die Regierung hat deshalb eine lang erwartete Norm auf den Weg gebracht. Was sieht sie vor?











Link kopiert



Peking - Im laufenden Handelsstreit mit den USA und angesichts andauernder Wirtschaftssorgen will China per Gesetz seine Privatwirtschaft fördern. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, stimmte der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses für die 78 Artikel umfassende Norm. Diese soll demnach am 20. Mai in Kraft treten.