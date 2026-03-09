Wirtschaftspolitik: Ostdeutsche Unternehmen sehen Politik des Bundes kritischer

1 Laut einer Befragung des Dresdner Ifo Institutes bewerten ostdeutschen Unternehmen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung besonders kritisch (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im Osten Deutschlands ist man mit der Wirtschaftspolitik des Bundes besonders unzufrieden. Das zeigt ein Ost-West-Vergleich des Ifo Institutes.











Dresden - Bei ostdeutschen Firmen schneidet die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung laut einer Befragung des Dresdner Ifo Institutes schlechter ab als bei westdeutschen Unternehmen. Während sie dort im Schnitt eine Note von 4,14 bekommt, wird sie in Ostdeutschland mit 4,27 bewertet. "Deutlich mehr Unternehmen im Osten als im Westen geben der Regierung die Note 6. Baufirmen und Einzelhändler sind besonders kritisch", erklärte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Institutes in Dresden.