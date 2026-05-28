Das Wirtschaftsministerium äußert sich zum Zeitplan für die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen – die SPD drückt aufs Tempo. Auch gibt es neue Schätzungen über die Verwaltungskosten.
Der Landtagswahlkampf hat eine enorme Dynamik in den Dauerstreit um die Corona-Soforthilfe gebracht – bis hin zum Beschluss über das Ausgleichsgesetz am 25. Februar. Nun findet die Aufarbeitung dieser Altlast wieder eher hinter den Kulissen statt. Und mangels FDP muss sich eine verkleinerte SPD-Opposition allein darum bemühen, die Rückzahlung der vormals unberechtigt zurückgeforderten Soforthilfen an die betroffenen Kleinfirmen und Selbstständigen im Rampenlicht zu halten.