Wirtschaftskriminalität: Fake-Spedition soll Waren im Millionenwert abgezweigt haben

20 Tonnen Milchprodukte, 380.000 Tafeln Schokolade, 23 Tonnen Stahl – wie Betrüger im Namen einer Bremer Spedition Millionenbeute gemacht haben sollen.
Düsseldorf - Unter falsche Flagge: Weil sie im Namen einer Bremer Spedition Waren im Millionenwert ergaunert haben sollen, stehen in Düsseldorf vier mutmaßliche Betrüger vor Gericht. Den vier 34- bis 63-jährigen Angeklagten aus Dortmund und Düsseldorf wird vorgeworfen, gewerbsmäßig und als Bande Betrug und Urkundenfälschung begangen zu haben. Nur einer der Angeklagten machte Angaben, die anderen schwiegen beim Prozessauftakt.