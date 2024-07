Wirtschaftskriminalität: Die 28,5 Milliarden Euro-Frage

1 Anne Brorhilker als sie noch Staatsanwältin war. Inzwischen hat sie den Staatsdienst quittiert – aus Frust. Foto: dpa/Marius Becker

Ex-Staatsanwältin Anne Brorhilker kämpft nun politisch gegen Steuerkriminelle. Es geht um Cum-Cum-Geschäfte. Deren Dimension ist so enorm wie die staatliche Untätigkeit.











Anne Brorhilker wirkt sichtlich befreit. „Ich kann nun sagen, was ich als Oberstaatsanwältin nicht sagen konnte“, erklärt Deutschlands bekannteste Ermittlerin in Sachen organisierter Steuerkriminalität. Im April hat sie den Staatsdienst verlassen und auf Macht sowie Pensionsansprüche verzichtet, um seit Juni zivilgesellschaftlich als Geschäftsführerin der Bürgerorganisation Finanzwende gegen Finanzkriminelle und eine mächtige Finanzlobby das Übel an der Wurzel zu packen. Im Fokus stehen auch Politik und Finanzbehörden. „Wir dürfen Steuerbetrug im Milliardenbereich nicht sanfter behandeln als Sozialhilfebetrug“, lautet Brorhilkers Credo. Ihre erste Schlacht in neuer Funktion gilt Steuerdiebstahl mittels sogenannter Cum-Cum-Geschäfte.