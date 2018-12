Wirtschaftsgymnasium in Stuttgart-West Schule nach Zwischenfall im Chemielabor teils evakuiert

Von dpa/red 17. Dezember 2018 - 11:57 Uhr

Im Wirtschaftsgymnasium im Stuttgarter Westen ist es am Montagmorgen zu einem möglichen Gefahrgutunfall im Chemielabor gekommen. Das Gebäude musste teils evakuiert werden.





Stuttgart - Im Wirtschaftsgymnasium in der Rotebühlstraße (Stuttgart-West) ist es am Montag zu einem möglichen Gefahrgutunfall im Chemielabor gekommen. Rettungskräfte hatten am Morgen rund 100 Schüler aus dem betroffenen Stockwerk in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

„Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht“, sagt Monika Ackermann von der Polizei in Stuttgart. Scheinbar sei ein Schrank im Chemielabor betroffen. Bis auf das oberste Stockwerk musste das gesamte Gebäude evakuiert werden. Schüler standen auf der Straße vor der Schule. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Spezialisten der Feuerwehr untersuchten das Labor, hieß es. Wegen des Feuerwehreinsatzes wird die Rotebühlstraße vor dem Wirtschaftsgymnasium immer wieder temporär gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr. Um eventuellen Verkehrsbehinderungen auszuweichen, ist es sinnvoll, den Streckenabschnitt zu umfahren.