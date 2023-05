7 Das Tip-Top-Skiwachs gehörte zu den bekanntesten Produkten von Koch & Schenk. Foto: Stadtarchiv Ludwigsburg

Die Ludwigsburger Firma Koch & Schenk war fast vergessen. Nun kommt sie zu neuem Ruhm. Zu verdanken ist das einem Nachfahren, der neugierig wurde und hartnäckig blieb.









Ludwigsburg - Man muss nicht mögen, was Ruth Mönch und Willy Seiler auf jener Platte aus dem Jahr 1962 singen: „Traudel ist so wundernett, fröhlich, frisch und stets adrett. Sie ist mein Stolz, mein bestes Stück, halt ein Tip-Top-Schatz, oh, ein Tip-Top-Schatz.“ Aber man muss es schätzen – als Werbekunstwerk. Die schwäbischen Stars jener Zeit sangen im Auftrag der Firma Koch & Schenk, die nicht nur ungewöhnlich gewitzt Werbung machte, sondern vor allem wahnsinnig erfolgreich Wachsprodukte herstellte – nicht nur das von Mönch und Seiler in elf Strophen besungene Tip-Top-Skiwachs.