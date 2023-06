1 Putin nutzt die Bühne in Wladiwostok für seine kruden Thesen. Foto: AFP/Sergei Bobylyov

Beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok erklärt Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr seine Sicht der Welt: Der Westen führe alle in den Abgrund, die USA seien eine Diktatur. Und in der Ukraine „erfüllen wir unsere Pflicht bis zum Ende“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Knapp 30 Minuten hatte Russlands Präsident Wladimir Putin da an seinem Stehpult auf dem Wirtschaftsforum im sibirischen Wladiwostok von den Veränderungen in der Welt gesprochen. Hatte die „Vorzüge des globalen Ostens“ erwähnt, den „Weg zu einer multipolaren Welt“ erklärt, wie das Forum im Fernen Osten Russlands überschrieben war. Er hatte über „freundliche und unfreundliche Länder“ gesprochen – in solche teilt Russland die Staaten nach dem Krieg in seinem Nachbarland ein, den es angefangen hat, aber euphemistisch als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet. Er hatte dem Westen einen „Sanktionsschüttelfrost“ diagnostiziert und unterstellt, die USA seien eine „Diktatur mit hoffnungsloser Währung“.