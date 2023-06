City-Marketing in der Streuobstwiese

Wirtschaftsförderung in Markgröningen

9 Im Kreise interessierter Zuhörer erzählen Irmgard und Albrecht Kumpf (Mitte, hinten) über ihre Arbeit. Foto: Simon Granville

Vom Saftriesen bis zum Steuerberaterbüro machen sie alle mit: Bei den Markgröninger Abendspaziergängen kommen Unternehmen und Bürger nah zusammen. Wie eine Erfolgsgeschichte nach Corona-Zwangspause weitererzählt wird.









Markgröningen - Albrecht Kumpf steht mitten in einer Streuobstwiese und erzählt aus der Historie des ältesten deutschen Fruchtsaftunternehmens, das er in vierter Generation führt. „Was Louis Pasteur entdeckt hat, das hat mein Uropa 1898 genutzt: dass Erhitzen unvergorenen Saft haltbar macht“, erzählt der Unternehmer vor zwei Dutzend Zuhörern – von der Familie mit Kinderwagen bis zur Seniorin mit Rollator. „Es ist unser erklärter Wille, besten Fruchtsaft so natürlich und schonend wie möglich für Mensch und Natur herzustellen und anzubieten“, hatte sich der Apotheker Ernst Kumpf anno dazumal zum Motto erkoren. Diesem Motto, sagt Albrecht Kumpf, fühle sich die Firma heute noch verpflichtet.