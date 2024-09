Wirtschaftsförderung in Baden-Württemberg: CDU-Fraktion will Gaming-Branche unterstützen

1 CDU-Fraktionschef Manuel Hagel will die Gaming-Branche im Land mehr fördern. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die CDU-Fraktion im Landtag will die Fördermittel für die Gaming-Branche auf mindestens zwei Millionen Euro jährlich erhöhen. Dafür wolle sich die Landtagsfraktion bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen „vehement“ einsetzen, heißt es in einem Positionspapier, das am Donnerstag bei der Klausurtagung in Bad Rappenau beschlossen wurde. D as zuständige Wissenschaftsministerium hatte erst im Sommer vor der Messe Gamescom erklärt, es sehe keinen Spielraum für eine Erhöhung der Mittel.