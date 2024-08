Wirtschaftsförderer Thomas Müller in Weinstadt: Intensive Gespräche mit Einzelhändlern

Wirtschaftsförderer Thomas Müller in Weinstadt

1 Auch abends noch reichlich Autos unterwegs: In der Strümpfelbacher Straße in Endersbach soll der Durchgangsverkehr verringert werden, um sie zu einer Flaniermeile umzugestalten. Foto: her

Personalmangel, Erweiterungspläne und unterschiedliche Interessenlagen – für den neuen Weinstädter Wirtschaftsförderer gibt es viel zu tun. Mit der Sanierung und Umgestaltung der Haupteinkaufsstraße in Endersbach sieht er eine große Aufgabe auf sich zukommen.











Die ersten 100 Tage im Amt liegen hinter Thomas Müller. Der neue Wirtschaftsförderer von Weinstadt hat die Zeit genützt, um mit den örtlichen Unternehmen in Kontakt zu kommen – zum einen via monatlichem Newsletter aus dem Rathaus heraus. Darin habe er die Firmenchefs informiert, was die Stadt für Betriebe tut, kombiniert mit dem ein oder anderen Tipp oder Ratschlag, sagt Müller.