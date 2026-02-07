Wirtschaftlicher Niedergang: Mercedes-Chef warnt vor politischem Rechtsruck

Mercedes-Chef Källenius warnt: Wenn Deutschland nicht umsteuert, drohen wirtschaftlicher Abstieg und ein Rechtsruck. Was er von Politik und Bürgern jetzt fordert.
Stuttgart - Mercedes-Chef Ola Källenius warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und vor einem politischen Rechtsruck. "Deutschland entwickelt sich wirtschaftlich seit etwa 10 bis 15 Jahren in eine falsche Richtung", sagte Källenius dem "Spiegel". Wenn man das nicht drehe, "dann kommen die Populisten von rechts, die für nichts eine Lösung haben".