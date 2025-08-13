Wirtschaft rüstet sich: Zeitenwende an der Werkbank: Wirtschaft first – Bedenken second

Als Chiffre für die Dekarbonisierung und Digitalisierung ist das Wortungetüm Transformation in aller Munde. In ihrem Schatten vollzieht sich in der deutschen Industrie ein nicht minder spannender Strukturwandel, wenngleich mit viel weniger Bohei: weg von nicht zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen in der Automobilherstellung oder im Maschinenbau hin zur Verteidigungs- und Sicherheitswirtschaft, wo noch Profite locken.

Die Industrie hat ein neues Selbstverständnis entwickelt

Dreieinhalb Jahre der Zeitenwende haben ausgereicht, um ein neues Selbstverständnis der Industrie zu prägen. Moralische Grundsatzdebatten sind von gestern – die Agenda wird von der Suche nach neuen Chancen bestimmt. Vorzeigeunternehmen aus dem Süden wie aktuell Trumpf, Weltmarktführer in der Lasertechnologie, oder Heidelberger Druckmaschinen wenden sich der Komponentenherstellung für Waffensysteme zu. Im sächsischen Görlitz sollen in naher Zukunft Panzerteile vom Band gehen, wo einst Straßenbahnen gebaut wurden – insbesondere der industriearme Osten sehnt sich nach neuen Perspektiven. Im Norden der Republik gibt es ein ganzes Ökosystem von Kriegsgerätproduktion, das nun ausgebaut wird.

Abschreckung trägt künftig auch den Stempel „Made in Germany“

Schon früher waren Konzerne im Rüstungsgeschäft tätig, sprachen aber ungern darüber. Heute ist das kein Problem mehr. Die Nummer eins, Rheinmetall, sieht sich selbstbewusst als Faktor des künftigen Wohlstands – ohne seine Automobilsparte. Selbst die Finanzwirtschaft will vom Boom profitieren. Vergessen, dass man sich mit Rüstungsherstellern vor Putins Angriff auf die Ukraine kaum noch befassen wollte.

Wirtschaft first – Bedenken second. Die exportorientierte Industrie gehorcht nicht nur der Not eines in Teilen schrumpfenden Standorts. Letztlich wird nachgeholt, wozu die Wirtschaft vor dem Februar 2022 unter der Last der deutschen Geschichte nicht fähig, nicht willens und nicht befugt war. Es ist eine Normalisierung in einer aus den Fugen geratenen Welt. Der Begriff der Abschreckung prägt wieder das Denken und trägt auch den Stempel „Made in Germany“.

Das Dual-Use-Prinzip – die zivile wie militärische Nutzbarkeit von Produkten, Software und Technologien – hat somit die Mitte der Industrie erreicht. Einer der Trumpf-Vordenker, Peter Leibinger, führt auch den bundesdeutschen Industrieverband an. Als BDI-Präsident hat er neulich beim Tag der Industrie den Ton – kritisch gesagt: das zentrale Narrativ – vorgegeben, wonach sich die Wirtschaft als Schlüssel für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sieht. Die Unternehmen liefern die Hardware und Software für die Wehrbereitschaft Europas, vom Panzerstahl bis zum Chip-Design, lautet die Botschaft. Es gehe nicht nur darum, Fabriken auszulasten, sondern um eine aktive Rolle beim Wiederaufbau der Bundeswehr. Zugleich wird die Politik in Berlin und Brüssel bedrängt, die Ausfuhrbeschränkungen für Dual-Use-Güter weiter zu lockern.

Da spielt selbst eine eher linksorientierte IG Metall mit

Tatsächlich stärkt der Mix aus ziviler und militärischer Forschung die Innovationskraft der Wirtschaft. Potenzielle Beschäftigungseffekte sind schwer zu beziffern. Doch dürften auf diese Weise Zigtausende gute Industriearbeitsplätze erhalten oder gar geschaffen werden. Da spielt selbst eine eher linksorientierte IG Metall mit, die vor 2022 noch auf eine Konversion zur zivilen Herstellung ausgerichtet war und heute pragmatisch die Jobs im Blick hat. Auch aus Beschäftigtensicht ist es kein schambehaftetes Thema mehr, an Rüstungsprojekten zu arbeiten, alles ganz normal halt.

Die positive wirtschaftliche Perspektive macht es Aufrüstungsgegnern ziemlich schwer, noch wahrgenommen zu werden. Es sei denn, dass mit dem Trump-Putin-Treffen am Freitag der Frieden in Europa einkehrt. Aber damit sollte besser niemand rechnen.