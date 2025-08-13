Wirtschaft rüstet sich: Zeitenwende an der Werkbank: Wirtschaft first – Bedenken second

Die deutsche Wirtschaft setzt mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit auf eine verstärkte Rüstungskooperation – nicht nur der industriellen Not gehorchend, meint unser Autor.
Als Chiffre für die Dekarbonisierung und Digitalisierung ist das Wortungetüm Transformation in aller Munde. In ihrem Schatten vollzieht sich in der deutschen Industrie ein nicht minder spannender Strukturwandel, wenngleich mit viel weniger Bohei: weg von nicht zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen in der Automobilherstellung oder im Maschinenbau hin zur Verteidigungs- und Sicherheitswirtschaft, wo noch Profite locken.