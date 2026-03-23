Wirtschaft Rems-Murr-Kreis: Nach Kurzarbeit und Stellenabbau will AMF wieder in die Erfolgsspur

Johannes Maier, Chef des Fellbacher Spannwerkzeug-Spezialisten AMF, sieht in mehreren Geschäftsfeldern einen Aufwärtstrend. Unter anderem verspricht der Bereich Defense neues Wachstum.
Nach zwei wirtschaftlich schwierigen Jahren mit Kurzarbeit und einem spürbaren Rückgang der Umsatzzahlen sieht die Fellbacher AMF (Rems-Murr-Kreis) wieder Licht am Ende des Tunnels. Trotz der politischen Weltlage und den Hiobsbotschaften aus Maschinenbau und Automobilbranche erwartet der Hersteller von Spannwerkzeugen für das Jahr 2026 eine Rückkehr in die Erfolgsspur. „Wir sehen Signale für eine positive Entwicklung“, sagt Johannes Maier, der Geschäftsführer des Familienunternehmens aus dem Rems-Murr-Kreis.