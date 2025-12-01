Wirtschaft: Olymp nimmt schwedischen Markt ins Visier

Der Modehersteller aus Bietigheim erweitert seinen Vertrieb in Skandinavien: Ab 2026 startet Olymp mit Partner den Markteintritt auf dem schwedischen Markt.

Der Bekleidungshersteller Olymp aus Bietigheim-Bissingen erweitert seinen Vertrieb in den nordischen Ländern und startet ab 2026 den Markteintritt in Schweden. Nachdem die deutsche Fashion-Marke ihre Produkte bereits in Dänemark, Norwegen und Finnland erfolgreich etabliert hat, rückt laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens auch der schwedische Markt stärker in den Fokus.

Das Modeverständnis in Skandinavien sei geprägt von Minimalismus, Funktionalität, Qualität und neutralen Farbtönen. Das passe nach Unternehmensangaben gut zu den Kollektionen von Olymp. „Der moderne Designansatz in Skandinavien harmoniert ideal mit unserer Sortimentsausrichtung“, sagt Kai Graf, Geschäftsführer Vertrieb bei Olymp.

Partner in Schweden bereits bekannt

„Bereits seit Jahren sind wir in Norwegen und Dänemark, aber auch in weiteren nordischen Ländern wie Finnland und auf den Färöer-Inseln fest im Fachhandel verankert. Nun möchten wir unseren Markterfolg konsequent auch auf den Absatzmarkt Schweden ausdehnen.“

Für den Vertrieb in Schweden hat Olymp die Handelsagentur JW Agency AB aus Skellefteå gewonnen. Die Agentur verfügt laut Pressemitteilung über langjährige Erfahrung im schwedischen Fachhandel. Inhaber Joakim Wallon und Untervertreter Christofer Karlsson starten im Januar 2026 mit der Vororder der Herbstkollektion 2026, die ab Mitte 2026 europaweit erhältlich sein soll.

Die Olymp Bezner KG ist deutscher Hemden-Marktführer und vertreibt ihr Sortiment – darunter Hemden, Strick- und Wirkwaren, Hosen und seit Herbst 2025 auch Jacken – in mehr als 40 Ländern. Der Umsatz lag 2024 bei 212 Millionen Euro.