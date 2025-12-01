Wirtschaft: Olymp nimmt schwedischen Markt ins Visier

Der Modehersteller aus Bietigheim erweitert seinen Vertrieb in Skandinavien: Ab 2026 startet Olymp mit Partner den Markteintritt auf dem schwedischen Markt.
Der Bekleidungshersteller Olymp aus Bietigheim-Bissingen erweitert seinen Vertrieb in den nordischen Ländern und startet ab 2026 den Markteintritt in Schweden. Nachdem die deutsche Fashion-Marke ihre Produkte bereits in Dänemark, Norwegen und Finnland erfolgreich etabliert hat, rückt laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens auch der schwedische Markt stärker in den Fokus.