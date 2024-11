Wirtschaft in Stuttgart: Der Stadt fehlen Gewerbeflächen – doch was tun?

Der Stadt fehlen Gewerbeflächen – doch was tun?

Wirtschaft in Stuttgart

1 Gewerbegebiete sind in Stuttgart Mangelware. Foto: dpa/ Michael Steinert

Nicht nur Wohnraum ist in Stuttgart Mangelware, sondern auch Gewerbeflächen – und das mehr denn je. Sollte die Stadt daher die vorhandenen Flächen aufkaufen?











„Es ist der kleine Bruder des Wohnungsbaus“, machte Hermann-Lambert Oediger, der Leiter der Stadtentwicklung Stuttgart, gleich zu Beginn der Sitzung des Unterausschusses Wirtschaftsförderung im Gemeinderat deutlich. Gemeint ist die Förderung der Gewerbeflächen in der Landeshauptstadt. Denn dass Flächen fehlen ist eindeutig. Doch in der Konkurrenz mit dem massiven Mangel an Wohnraum scheint das Interesse des Gewerbes den Kürzeren zu ziehen. Da sich Wohnraum meist auch rein finanziell mehr bezahlt macht. Das belegen die Zahlen.