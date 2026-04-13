Wirtschaft in Ostfildern: Bei Pilz fallen 137 Stellen weg – Betriebsrat wollte andere Lösung

Wegen der Wirtschaftskrise fallen beim Familienunternehmen Pilz in Ostfildern 137 Stellen weg. Betriebsrat und IG Metall hatten für eine andere Lösung plädiert.
Über den Stellenabbau bei dem Ostfilderner Automatisierungsunternehmen Pilz ist Max Czipf, Erster Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis Esslingen, sehr betroffen. In den nächsten Monaten fallen dort deutschlandweit 137 Stellen weg. Wie viele Mitarbeiter am Stammsitz in Ostfildern gehen müssen, ist nicht bekannt. Der Betriebsrat ist froh, dass für die Betroffenen der Übergang mit einer Transfergesellschaft erleichtert wird.