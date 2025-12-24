Wirtschaft in Köngen: Staufen AG verlässt Schloss – Gemeinde sucht Nachmieter

Die Staufen AG verlässt das Köngener Schloss und hinterlässt eine Lücke. Die Gemeinde sucht nun dringend einen Nachmieter für die prestigeträchtige Immobilie.
Seit 2007 hatte die Staufen AG ihren Sitz im Köngener Schloss – 2025 wurde die international tätige Managementberatung von dem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen Accenture mit Sitz in Dublin übernommen. Bis Ende Januar 2026 werden die Räumlichkeiten im Köngener Schloss laut Bürgermeister Ronald Scholz vollständig aufgegeben, der Mietvertrag läuft indes noch bis August 2027.