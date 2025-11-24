Wirtschaft in Deutschland: Ifo-Index sinkt überraschend – Zweifel an baldiger Erholung
Für ihre künftigen Geschäfte sind die deutschen Unternehmen skeptischer. Das hat Auswirkungen auf die Stimmung in der Industrie.

In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung überraschend verschlechtert. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 88,5 Punkte gerechnet. „Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

 

Ausschlaggebend für den Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers war die schlechtere Einschätzung der künftigen Geschäfte. Insbesondere in den Industriebetrieben haben die Erwartungen einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die rund 9.000 befragten Unternehmen schätzten die aktuelle Lage aber etwas besser ein als im Vormonat.

 