Wirtschaft in der Region: Roche vergrößert Campus in Ludwigsburg und setzt Zeichen

Endlich eine gute Wirtschaftsnachricht aus der Region: Roche vergrößert seinen Ludwigsburger Campus um 40.000 Quadratmeter und stärkt damit den erst drei Jahre alten Standort.
Der Gesundheitskonzern Roche setzt ein langfristiges Zeichen für seinen Standort Ludwigsburg: Das Unternehmen erweitert seinen Campus in der Weststadt deutlich. Wie Roche mitteilte, wurde Ende Oktober ein Kaufvertrag über ein 40.000 Quadratmeter großes Areal des Automobilzulieferers BorgWarner unterzeichnet. Damit wächst die Gesamtfläche des Standorts von bislang 25.900 auf künftig 65.900 Quadratmeter. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem Produktions- und Bürogebäude, ein Technikumsbereich sowie ein Betriebsrestaurant und Parkplätze.