Wirtschaft in Baden-Württemberg: Unternehmen blicken skeptisch auf Exportgeschäft

Viele Südwest-Unternehmen erwarten sinkende Ausfuhren. Besonders unter den Exporteuren in die USA bleibt die Stimmung verhalten, trotz leichter Verbesserungen im Vergleich zum Sommer.
Das Auslandsgeschäft macht den Unternehmen im Südwesten weiterhin große Sorgen. 28 Prozent der Betriebe rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit rückläufigen Ausfuhren, nur 24 Prozent erwarten ein Plus, wie der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) mit Verweis auf die aktuelle Konjunkturumfrage in Stuttgart mitteilte. 81 Prozent der Industrieunternehmen seien im Export aktiv – der Außenhandel bleibe damit das Rückgrat der Wirtschaft.