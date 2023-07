1 Bosch als drittgrößtes Südwest-Unternehmen könnte in diesem Jahr in die roten Zahlen rutschen. Foto: dpa/Sebastian

Die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg dürfte in diesem Jahr um zehn Prozent sinken. Auch an den 50 größten Unternehmen im Südwesten geht der Einbruch nicht spurlos vorbei.









Stuttgart - Heinrich Baumann bringt die dramatische Lage auf den Punkt: „Sparpläne, geringe Konsumneigung, zurückgestellte Investitionen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit“ – all dies sind nach Ansicht des Präsidenten der Landesverbands der Industrie (LVI) Bremsklötze für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. „Die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg wird in diesem Jahr wohl um zehn Prozent zurückgehen“, meint Johannes Schmalzl, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart. „Dass wir einen dramatischen Einbruch haben, hat sich in den vergangenen vier Wochen verdichtet“, sagt Schmalzl. „Im Herbst wird es noch das eine oder andere böse Erwachen geben“, erklärt Baumann.