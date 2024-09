Wirtschaft: Immobilienpreise stabilisieren sich im zweiten Quartal

1 Der Abwärtstrend der Immobilienpreise soll nun ein Ende haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Am deutschen Wohnungsmarkt ging es mit den Preisen seit Mitte 2022 abwärts. Nun scheint der Abwärtstrend gestoppt. Häuser werden wieder teurer.











Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland stabilisieren sich nach deutlichen Rückgängen wieder. Wohnimmobilien verbilligten sich im zweiten Quartal noch um 2,6 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Zum Vorquartal stiegen die Preise um 1,3 Prozent. „Dies ist der erste Anstieg gegenüber einem Vorquartal seit dem 2. Quartal 2022“, schrieb die Behörde.