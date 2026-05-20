Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis: Stihl stellt Hochleistungs-Akku für die Motorsäge vor

Bisher krankt der Elektroantrieb im Profi-Bereich an langen Ladezeiten und schwacher Leistung. Das soll sich durch eine neue Akku-Generation des Waiblinger Herstellers ändern.
Mit einem neuen Hochleistungs-Akku will der Waiblinger Motorsägenbauer Stihl in seinem Jubiläumsjahr eine kleine technische Revolution schaffen – und den Elektroantrieb auch im professionellen Einsatzbereich zu einer echten Option machen. Exakt 100 Jahre nach der Gründung des jahrzehntelang auf benzingetriebene Modelle spezialisierten Familienunternehmens soll die neue Akku-Generation auch berufliche Nutzer von der E-Technik überzeugen.