Wirtschaft im Kreis Ludwigsburg: Sattes Plus – die VR-Bank will ihre Filialen halten

Die VR-Bank Ludwigsburg geht nach eigenen Angaben gestärkt aus dem Geschäftsjahr 2024 hervor. Sie will sämtliche 62 Filialen im Kreis Ludwigsburg vorerst weiterbetreiben – in Bietigheim-Bissingen will sie sogar eine zusätzliche Dependance eröffnen. Außerdem hofft sie auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr für den Neubau der Filiale in Kornwestheim. Das teilte der Vorstand der Genossenschaftsbank bei einer Bilanzpressekonferenz im Sachsenheimer Stadtteil Hohenhaslach mit.

Die VR-Bank steht wie alle regional operierenden Banken unter Druck. Sparer könnten im Internet mit wenigen Clicks Produkte abschließen. Die persönliche Beratung am Ort schätzten trotzdem viele Kunden, auch wenn sie nicht immer unbedingt dort stattfinde, erklärte der Vorstandsvorsitzende Timm Häberle. „Die Filiale ist wichtig, wenn Kunden gelegentlich ein Thema haben, das sie im persönlichen Kontakt erledigt wissen möchten.“ Deshalb investiere die VR-Bank weiter in ihr Filialnetz, das unter anderem aus 19 Selbstbedienungsstellen bestehe und durch Videoberatung ergänzt werde.

Symbolträchtig hatte der VR-Vorstand die Präsentation der Zahlen für 2024 in ein hoch gelegenes Wengerthaus mit weitem Ausblick in den Hohenhaslacher Weinbergen verlegt. Trotz der gesamtwirtschaftlich herausfordernden Lage habe die Bank ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und blicke zuversichtlich ins neue Jahr, teilte Timm Häberle mit. „Die VR-Bank liegt voll im Plan, genau genommen sogar über Plan.“

Häberle wertete besonders den Anstieg der schwarzen Zahlen im Betriebsergebnis als Position der Stärke, auch für das kommende Jahr 2025. Die Bank hatte im Vorjahr ein Plus von 51 Millionen Euro erwirtschaftet und eigentlich nur mit 60 Millionen Euro in 2024 geplant – am Ende waren es 61 Millionen Euro.

Die VR-Bank-Vorstände Heiko Herbst, Frank Kraaz und Timm Häberle (von links) berichteten in Hohenhaslach. Foto: Oliver von Schaewen

Für den Vorstand der VR-Bank ist die Entwicklung ein Beleg dafür, dass die Fusion der meisten Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Ludwigsburg vor drei Jahren der richtige Weg gewesen sei. „Wir haben das Ziel, stabiler dazustehen als jede der Vorgängerbanken, bereits 2024 erreicht“, sagte Timm Häberle. Die Bilanzsumme sei von 5,8 auf 6,0 Milliarden Euro gestiegen.

Die Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert sich aus Sicht der VR-Bank zunehmend. Die meisten Firmen hielten sich mit größeren, sogenannten Sprunginvestitionen zurück und beschränkten sich auf Maßnahmen im Bestand, auch Ersatzinvestitionen genannt. Das Kreditgeschäft sei unter diesen Umständen positiv verlaufen und mit 4,2 Milliarden Euro stabil geblieben. „Die Unternehmen benötigen dringend verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik“, sagte Frank Kraaz, Marktvorstand der VR-Bank. Fortschritte beim Neubau in Kornwestheim wünscht sich Vorstandskollege Heiko Herbst.

Die VR-Bank plädiert für mehr Neubauten im Landkreis

Kritisch äußerten sich die Vorstände beim Pressegespräch zur Bürokratie bei Bauvorhaben. Die Bank habe 136 Bestandsimmobilien vermittelt und sei mit der Zahl der Finanzierungsanträge zufrieden – Neubauten stünden jedoch weniger im Fokus, sagte Frank Kraaz. „Wenn man bedenkt, dass der Landkreis Ludwigsburg eine Zuzugsregion ist, muss es mehr Neubauten geben.“ Hier fehlten politische Impulse.

Attraktiv ist die VR-Bank offenbar für Schulabgänger. Die Bank verdoppelte die Zahl ihrer Ausbildungsplätze auf 40. Sie setzt dabei auf Werbung in sozialen Kanälen, die von den Auszubildenden der Bank selbst bespielt wird. Bestnoten in Mathematik verlange man nicht unbedingt, erklärte Timm Häberle auf Nachfrage. Er hob die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten der aktuell 670 Beschäftigten bei seiner Bank hervor.

Was plant die VR-Bank in Kornwestheim und Bietigheim-Bissingen?

Kornwestheim

Die VR-Bank Ludwigsburg plant den Abbruch der Bestandsgebäude Bahnhofstraße 7+9 und strebt einen Neubau an. Im Erdgeschoss soll weiterhin die Bankfiliale und eine zusätzliche Gewerbeeinheit betrieben werden. In den Obergeschossen will sie insgesamt 23 Wohnungen errichten.

Bietigheim-Bissingen

Bisher gibt es drei VR-Bank-Filialen in der Stadt: eine in der Fußgängerzone, die andere im Stadtteil Buch sowie eine dritte in Bissingen. Die vierte Filiale wird in der Stuttgarter Straße in diesem Jahr eröffnet. Im Gebäude war früher die Deutsche Bank untergebracht.