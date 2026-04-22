Ein Detroit 2.0 werde es nicht geben, sagt Axel Kunkel – dennoch ist seine Analyse düster. Jetzt komme es auf Einsatz und Zusammenhalt von Unternehmern und Beschäftigten an.
Das ist mehr als eine konjunkturelle Schwächephase für die Wirtschaft im Landkreis Ludwigsburg. Axel Kunkel, Präsident der Industrie- und Handelskammer im Raum Ludwigsburg, spricht von einer Krise historischen Ausmaßes: In Gesprächen mit Unternehmern falle immer wieder der Vergleich mit der schwersten wirtschaftlichen Lage seit dem Zweiten Weltkrieg.