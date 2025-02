Wirtschaft im Kreis Göppingen: Die heimischen Betriebe stecken in der Krise fest

1 Die Geschäftserwartungen der Unternehmen bleiben düster. Foto: /Giacinto Carlucci

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen bleiben düster. Sorgenkind ist die Industrie, für Lichtblicke sorgt die Dienstleistungsbranche.











Die Wirtschaft kommt nicht auf die Beine. Zum Jahresbeginn bewerten die Unternehmen im Filstal ihre Geschäftslage zwar etwas besser als noch im vergangenen Herbst. Dafür verschlechtern sich die Geschäftserwartungen in der Gesamtwirtschaft noch einmal deutlich und bleiben düster: Nur noch 12,4 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sich ihre Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten verbessern werden (im vergangenen Herbst waren es noch 14,7 Prozent). Mittlerweile gehen 35,5 Prozent und damit jedes dritte Unternehmen von schlechteren Geschäfte aus. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn der IHK Region Stuttgart für den Kreis Göppingen hervor. Damit steckt die heimische Wirtschaft in der anhaltenden Konjunktur- und Strukturkrise fest.