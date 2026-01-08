Kriegt Deutschland und damit das Filstal die Kurve, kann die Wirtschaft wieder angekurbelt werden? Unternehmer im Kreis Göppingen blicken mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr.
Geht es in diesem Jahr mit der Wirtschaft aufwärts? Kann das Konjunkturpaket der Bundesregierung von 500 Milliarden Euro das Wachstum in Deutschland wieder ankurbeln? Im Kreis Göppingen fallen die Prognosen verhalten aus. „2026 bleibt für das Göppinger Filstal ein Jahr zwischen Belastung und Aufbruch“, meint Gernot Imgart, Leitender Geschäftsführer der Göppinger IHK-Bezirkskammer. Angesichts steigender Kosten, anhaltender Bürokratie und einem spürbaren Fachkräftemangel rechneten viele Betriebe mit weiter verhaltenen Investitionen.