Feintool plante die komplette Schließung des wichtigen Arbeitsortes im Kreis Ludwigsburg. Nun bleibt der Standort erhalten – Gewerkschaft und Geschäftsführung zeigen sich zufrieden.

Es war ein monatelanges Hin und Her – mit einem einigermaßen glimpflichen Ausgang für die Belegschaft: Der Feintool-Standort in Sachsenheim bleibt mitsamt Gießerei und Spaltanlage erhalten, wird jedoch künftig weniger produzieren. Der Fokus liegt nun auf Komponenten für Industrieanwendungen, während das Automotive-Geschäft verlagert wird. Dadurch fallen insgesamt rund 160 Arbeitsplätze weg.

Ende 2024 hatte der Schweizer Technologiekonzern Feintool noch angekündigt, Sachsenheim vollständig zu schließen. Von den 450 Beschäftigten an den beiden Standorten Sachsenheim und Vaihingen/Enz sollten künftig nur noch 250 in Vaihingen weiterarbeiten. Betriebsrat, IG Metall und Belegschaft stemmten sich mit allen Mitteln gegen die Schließung. Gemeinsam mit dem gewerkschaftsnahen IMU-Institut aus Stuttgart wurde ein Konzept entwickelt, um den Standort zukunftsfähig zu machen. Mal schien ein Kompromiss greifbar, dann drohte der Konflikt zu eskalieren.

50 Millionen Euro für neue Struktur

Am Freitagabend kam schließlich der Durchbruch, den beide Seiten als Erfolg werten. „Mit der Einigung haben wir eine wichtige Etappe im Transformationsprozess erreicht. Wir sichern Arbeitsplätze, stärken die Standorte und schaffen eine wettbewerbsfähige Basis für die Zukunft“, wird Geschäftsführer Lars Reich in einer Pressemitteilung zitiert.

„Gleichzeitig tragen wir Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, indem wir sozialverträgliche Lösungen anbieten.“ Feintool investiert nach eigenen Angaben rund 50 Millionen Euro in die Restrukturierung. Langfristig sollen die Veränderungen jährlich 16 Millionen Euro einsparen.

Auch die Gewerkschaft zeigt sich zufrieden. „Die Gespräche waren erfolgreich, da wir das Werk retten konnten“, sagt Markus Linnow von der IG Metall Ludwigsburg. Er betont, die Geschäftsleitung habe endlich erkannt, dass es in Sachsenheim nach wie vor eine profitable Produktion gibt – und dass man diese erhalten sollte. „Wir konnten also das zweite Standbein des Standorts in großem Umfang sichern.“

Dennoch lässt sich der Abbau von rund 160 Arbeitsplätzen in Sachsenheim und Vaihingen/Enz aufgrund des schwächelnden Automotive-Geschäfts nicht verhindern. Den Betroffenen bietet Feintool ein Freiwilligenprogramm mit Abfindungen sowie Unterstützung durch eine Transfergesellschaft an, die bei der Jobsuche helfen soll. Ob Bewerbungsunterlagen oder Qualifizierungsmaßnahmen – die Feintool-Mitarbeitenden, die freiwillig gehen, würden nicht einfach fallengelassen werden, signalisiert Gewerkschaftssekretär Markus Linnow.

Am Donnerstag werden IG Metall und Betriebsrat die Belegschaft über die Ergebnisse informieren und Fragen beantworten. Ob die Belegschaft das Ergebnis als Erfolg bewertet, bleibt abzuwarten.