Feintool plante die komplette Schließung des wichtigen Arbeitsortes im Kreis Ludwigsburg. Nun bleibt der Standort erhalten – Gewerkschaft und Geschäftsführung zeigen sich zufrieden.
Es war ein monatelanges Hin und Her – mit einem einigermaßen glimpflichen Ausgang für die Belegschaft: Der Feintool-Standort in Sachsenheim bleibt mitsamt Gießerei und Spaltanlage erhalten, wird jedoch künftig weniger produzieren. Der Fokus liegt nun auf Komponenten für Industrieanwendungen, während das Automotive-Geschäft verlagert wird. Dadurch fallen insgesamt rund 160 Arbeitsplätze weg.