Wirt hört in Beilstein auf: Besonderer Flohmarkt – Geschirr und Besteck aus Restaurant stehen in großer Zahl zum Verkauf

Wohnungseinbrüche in Benningen am Neckar Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Diebe brechen am Donnerstag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Benningen am Neckar ein. Sie erbeuten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.