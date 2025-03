Wirre Verschwörungstheorie: Kanye West startet Frontalangriff auf Ex-Frau

Kanye West (47) legt via X gegen Kim Kardashian (44) nach. In einer Reihe von Tweets beschuldigte er am Wochenende seine Ex-Frau, ihm die vier gemeinsamen Kinder zu entziehen. "Ja, ich habe Ärger mit Leuten, die mein Konto eingefroren haben, mir meine Kinder weggenommen haben und versucht haben, mich ins Gefängnis zu stecken und es ist hängen geblieben", schrieb er im ersten von drei mittlerweile gelöschten Beiträgen.

"Ich will meine Kinder nicht nur sehen. Ich muss sie erziehen", erklärt er in einem zweiten Tweet. In dem von Rechtschreibfehlern gespickten Text erklärte er, dass er mitbestimmen will, wo die Kinder in die Schule gehen, wer ihre Freunde sind, wo sie übernachten und ob seine Töchter Lippenstift und Parfüm tragen dürfen.

Doch Kanye West der seit Jahren mit antisemitischen und nazifreundlichen Statements irritiert, attackiert nicht alleine Kim Kardashian. Er sieht seine Ex-Gattin offensichtlich als Teil einer Verschwörung. Zu den Verschwörern zählt er nicht nur die "Kardashian-Mafia", sondern auch den Streamingdienst Hulu und dessen Mutterfirma Disney. Die Unternehmen produzieren die Doku-Reihe "The Kardashians".

Doch hier stoppt der Rapper, der sich jüngst als Autisten bezeichnet hat, noch nicht. Hinter der Konspiration stecke eine "größere Agenda, die selektiv gezüchtete schwarze Kinder als Plattform nutzt, um die Schwarzen zu beeinflussen". Was er damit meint, führte er nicht näher aus.

"Wie im Gefängnis"

Im dritten und letzten Tweet schrieb Kanye West, dass er sich "wie im Gefängnis" fühle. Seine Kinder zu sehen, wirke, als ob sie ihn im Knast besuchen würden. Dann fügte er jedoch an, dass es ihm egal sei, ob er im Gefängnis sitze oder er frei sei. Genauso wenig kümmere es ihn, ob er lebe oder sterbe. Sein Tweet-Dauerfeuer beschloss er mit einer für ihn obligatorischen antisemitischen Wendung.

"Du wirst mich umbringen müssen"

Einen Tag vor diesen Tiraden hatte Kanye West bereits gegen Kim Kardashian geschossen. Auf X veröffentlichte er einen, ebenfalls mittlerweile gelöschten, Chatverkehr mit seiner Ex. Kim Kardashian habe versucht, die Veröffentlichung seines neuen Songs "Lonely Roads Still Go to Sunshine" zu stoppen. Denn in dem Lied ist die gemeinsame Tochter North (11) zu hören - neben einer Grußbotschaft von Wests inhaftierten Kumpel Sean "Diddy" Combs.

Kardashian wolle nicht, dass ihre Tochter mit dem Musiker in Verbindung gebracht wird, dem unter anderem Vergewaltigung und Sexhandel vorgeworfen werden. "Lass das oder ich ziehe in den Krieg", drohte Kanye West seiner Ex daraufhin: "Und keiner von uns wird sich von den öffentlichen Auswirkungen erholen. Du wirst mich umbringen müssen."

Kim Kardashian und Kanye West waren von 2014 bis 2022 verheiratet. Getrennt haben sie sich 2021. Neben North hat das Paar noch die Kinder Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5).