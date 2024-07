Wirkt wie ein Blutsauger: Machine Gun Kelly hat sich Vampir-Reißzähne einsetzen lassen

Der Anblick erinnert stark an einen Vampir: Rapper Machine Gun Kelly hat sich spitze, künstliche Reißzähne einsetzen lassen. Den extravaganten Look präsentiert der Musiker auf Instagram.

Der US-amerikanische Sänger und Rapper Machine Gun Kelly (34) ist bekannt für auffälligen Körperschmuck. Nachdem der Ex-Verlobte von Schauspielerin Megan Fox (38) erst im Februar dieses Jahres auf Instagram ein riesiges, beinahe seinen gesamten Oberkörper bedeckendes sogenanntes Blackout-Tattoo vorgestellt hatte, zeigt er nun ebenfalls in dem sozialen Netzwerk seine neueste Errungenschaft. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, hat sich zwei künstliche Reißzähne einsetzen lassen, die ihn wie einen Vampir erscheinen lassen.

Machine Gun Kelly: "Muss sie vielleicht schärfen"

Seinen neuen Look zeigte Machine Gun Kelly erstmals am späten Montagabend auf Instagram. Auf einem Foto sowie einem offenbar noch in der Praxis seines kosmetischen Zahnarztes aufgenommen Video sind die extravaganten Fangzähne zu bewundern. In dem Videoclip ist zu sehen, wie der Musiker beim Anblick seines eigenen Mundes selbst unglaubwürdig den Kopf schüttelt.

Auch Machine Gun Kellys Zahnarzt ist mit einem Kommentar unter dem Instagram-Beitrag des Musikers zu finden. "Die Reißzähne sehen heiß aus", schreibt jener dort, woraufhin sein berühmter Patient scherzhaft antwortet: "Muss sie vielleicht schärfen".

Daneben zeigt Machine Gun Kelly im selben Instagram-Post auch zwei neue Tattoos, die er sich an seinem Hals hat stechen lassen. Dort prangt nun an jeder Seite je eine Tätowierung eines Rabens. "Mit dem Segen von Odin", schreibt der Rapper hierzu in der Bildunterschrift. Die nordische Gottheit Odin ist dafür bekannt, zwei Raben an seiner Seite zu haben.