Wirklich viel bedeutet: Olivia Munn schätzt Prinzessin Kates Offenheit bei Krebserkrankung

Bei Olivia Munn wurde vor rund zwei Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Jetzt spricht die Schauspielerin über ihre Erkrankung und erklärt, warum Prinzessin Kates Umgang mit dem Krebs auch ihr geholfen hat.
Die US-Schauspielerin Olivia Munn (45) hat sehr schwierige Monate hinter sich. 2024 machte sie öffentlich, dass bei ihr im Jahr zuvor Brustkrebs diagnostiziert worden war. Sie musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen, darunter eine doppelte Mastektomie. Jetzt erzählt die "The Newsroom"-Schauspielerin, wie Prinzessin Kate (43) ihr später dabei geholfen hat, mit der Erkrankung umzugehen.