Wirklich viel bedeutet: Olivia Munn schätzt Prinzessin Kates Offenheit bei Krebserkrankung

Bei Olivia Munn wurde vor rund zwei Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Jetzt spricht die Schauspielerin über ihre Erkrankung und erklärt, warum Prinzessin Kates Umgang mit dem Krebs auch ihr geholfen hat.

Die US-Schauspielerin Olivia Munn (45) hat sehr schwierige Monate hinter sich. 2024 machte sie öffentlich, dass bei ihr im Jahr zuvor Brustkrebs diagnostiziert worden war. Sie musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen, darunter eine doppelte Mastektomie. Jetzt erzählt die "The Newsroom"-Schauspielerin, wie Prinzessin Kate (43) ihr später dabei geholfen hat, mit der Erkrankung umzugehen.

"Okay, ich habe alles geschafft", aber... "Was mir wirklich viel bedeutet hat, war, Prinzessin Kate sagen zu hören, wie schwierig die Phase nach der Krebsbehandlung ist", erklärt Munn im Interview mit "E!News". "Weil diejenigen von uns, die es durchmachen, verstehen, dass dieser zweite Teil der Reise wirklich schwierig und anstrengend sein kann."

Sie habe sich erst Tests und Operationen unterziehen sowie Medikamente nehmen müssen, erläutert Munn, doch damit sei die Sache noch lange nicht erledigt gewesen. Man gelange an einen Punkt, an dem man sich denke: "Okay, ich habe alles geschafft." Und dann bekomme man gesagt: "Oh ja, aber jetzt musst du das hier für die nächsten fünf Jahre machen. Und dann musst du für den Rest deines Lebens dies tun und hiervon musst du Abstand nehmen.''

Dass Kate über ihren Weg gesprochen hat, habe es Munn ermöglicht, ihre eigenen Erfahrungen erstmals in Worte zu fassen. Die 45-Jährige, die mit dem Komiker und Schauspieler John Mulaney (43) verheiratet ist, erklärt, dass Prinzessin Kate Dinge gesagt habe, die sie selbst zwar gefühlt hatte, "aber nicht einmal für mich selbst artikulieren konnte". Munn habe erst alles als "eine einzige große Reise" betrachtet, Kate habe aber damit Recht, wenn sie sage, dass es erst einen Teil gebe und dann "diese Phase danach, die wirklich, wirklich schwierig ist. Deshalb habe ich es wirklich sehr geschätzt, dass sie das gesagt hat."

"Eine neue Normalität"

Kate, die Ehefrau von Prinz William (43), hatte ebenfalls Anfang 2024 mitgeteilt, an Krebs erkrankt zu sein. Im Januar 2025 hatte sie erfreulicherweise berichten können, in Remission zu sein. In einem Instagram-Beitrag sprach sie damals etwa von einer Erleichterung und davon, sich "weiterhin auf die Genesung" konzentrieren zu wollen. "Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen."