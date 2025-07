Wirklich unfair: James Gunn enthüllt Details zu Henry Cavills Superman-Rausschmiss

Für den vorherigen Superman-Darsteller Henry Cavill (42) war es mit Sicherheit eine schwere Zeit: Im Oktober 2022 enthüllte der britische Mime offiziell auf Instagram seine Rückkehr als Mann aus Stahl, nur um weniger als zwei Monate später, Mitte Dezember 2022, wieder zurückzurudern und seinen Abschied von der Superman-Rolle zu verkünden. Was genau damals passiert ist und zu diesem Wechselbad der Gefühle für Cavill führte, hat jetzt der neue "Superman"-Regisseur und Co-Chef der DC Studios James Gunn (58) enthüllt.

"Wirklich unfair" gegenüber Henry Cavill

Demnach habe Cavill seine Rückkehr als Superman auf Geheiß des Studios genau an dem Tag verkündet, als Gunn und sein Co-CEO Peter Safran (59) ihren Vertrag unterschrieben und zu den neuen Chefs der DC Studios wurden.

"An dem Tag, an dem der Deal abgeschlossen wurde, verkündeten sie auf einmal, dass Henry zurück sei. Und ich dachte mir: 'Was ist hier los?'", beschrieb Gunn die damalige Situation in einer neuen Folge des "Happy Sad Confused"-Podcasts. Das sei Cavill gegenüber "wirklich unfair" gewesen, so Gunn weiter.

Sein Superman-Aus wollte Henry Cavill selbst verkünden

Der Grund für Henry Cavills Ankündigung sei dem "Superman"-Regisseur zufolge ein "Vakuum" beim Filmstudio Warner Bros. gewesen, zu dem die Marke DC gehört. Viele Mitarbeiter des Konzerns hätten "eine Vorstellung davon" gehabt, "was sie bei DC machen wollten, und sie versuchten, ihren Weg zu erzwingen", was letztlich zu der im Rückblick kopflos erscheinenden Ankündigung geführt habe.

Nachdem sie bei den DC Studios das Zepter übernommen hatten, kündigten Gunn und Safran als Erstes einen neuen "Superman"-Film an, mit einem jüngeren Cast. Der 32-jährige US-Amerikaner David Corenswet spielte letztlich den Mann aus Stahl.

Gunn und Safran überbrachten Henry Cavill die Nachricht, dass er die Rolle, von der er gerade glaubte, sie zurückgewonnen zu haben, wieder verloren hat. "Er war ein absoluter Gentleman und ein großartiger Typ", erinnert sich Gunn an jenes Meeting zurück. "Er sagte: 'Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass ich es selbst verkünden kann und die Menschen es nicht von euch erfahren.' Und ich sagte: 'Das ist eine Klasse für sich.'"