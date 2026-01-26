Wirklich traurig: Christina Hänni reagiert auf Lets Dance-Aus

Nach den Promis sind am Montag auch die Profis der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel bekannt gegeben worden. Tanzprofi Christina Hänni, ehemals Luft, ist diesmal nicht dabei. "Ich bin wirklich traurig darüber", sagt sie kurz danach in einem Clip - dabei strahlt sie allerdings über beide Ohren.

"So, es ist raus, ich bin dieses Jahr nicht bei 'Let's Dance' dabei", bestätigt Christian Hänni (35) die für ihre Fans traurige Nachricht am Montagmorgen auf Instagram. In dem Selfie-Clip sitzt der langjährige Tanzprofi in einem schokoladenbraunen Satin-Zweiteiler auf einem beigen Kord-Sitz.

Weiter erklärt sie ihren 374.000 Followerinnen und Followern: "Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit. Und klar, ich bin wirklich traurig darüber. Und nein, ich hab noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht." Trotz der Worte wirkt Hänni im Video gut gelaunt - vielleicht auch wegen der "guten News", die sie andeutet. Was es damit auf sich hat, "finden wir gemeinsam heraus", sagt sie.

Die Fans finden es durchweg "schade", kommentieren ihren kleinen Auftritt aber auch mit "so ein Sonnenschein".

TV-Show mit besonderer Bedeutung für Christina Hänni

Christina Luft, wie die Tänzerin gebürtig hieß, trat erstmals 2017 in der Tanzshow auf. Damals trainierte sie Giovanni Zarrella, der für den verletzten Pietro Lombardi einsprang. 2019 wirbelte sie mit Oliver Pocher übers Parkett. 2020 folgte dann ihr ganz persönliches Highlight: Mit dem Schweizer Musiker Luca Hänni tanzte sie sich nicht nur in die Herzen der Zuschauer - die beiden wurden auch privat ein Paar.

Während Luca Hänni dem "Let's Dance"-Kosmos danach den Rücken kehrte, blieb seine Ehefrau fester Teil der Show. 2021 tanzte sie mit Nachrichtenmann Jan Hofer, 2022 mit Musiker Mike Singer und 2023 mit Star-Koch Ali Güngörmüş.

Im Hochsommer 2023 feierten die Hännis ihre Traumhochzeit, im Juni 2024 kam das gemeinsame Töchterchen zur Welt. Wenige Monate später startet Christina Hänni mit Comedian Osan Yaran 2025 in der Tanzshow wieder durch.

Diese Profis sind 2026 dabei

Eine Stunde vor der Veröffentlichung ihres Clips hatte der Sender die diesjährige Profi-Riege bekannt gegeben. Top-Choreografin Kathrin Menzinger (zwei reguläre Show-Siege), ihr früherer Partner und Neu-Single Vadim Garburov sowie Rekordgewinnerin Ekaterina Leonova sind dabei. Außerdem: der frisch verheiratete Zsolt Sandor Cseke sowie Csekes wieder genesene Ex-Partnerin Malika Dzumaev (ein Show-Sieg), der werdende Papa Valentin Lusin (ein Show-Sieg) und Fanliebling Marta Arndt. Ebenfalls freuen dürfen sich die Fans der Show auf: Patricija Ionel, Mariia Maksina, Evgeny Vinokurov, Anastasia Maruster (ehemals Stan), Massimo Sinató (zwei Show-Siege) und Neuling Victoria "Vika" Sauerwald nebst ihrem Lebensgefährten Mikael Tatarkin.

Diese Promis sind 2026 dabei

Bei den Promis wurde die letzte ausstehende Kandidatin am Sonntag enthüllt: Influencerin Bianca Heinicke. Offiziell bestätigt wurden im Verlauf der vergangenen Tage bereits: Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack sowie Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, der Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck.

Die 19. Staffel startet am 27. Februar um 20:15 Uhr bei RTL/RTL+ mit der Kennenlernshow.