Wirklich traurig: Christina Hänni reagiert auf Lets Dance-Aus

Nach den Promis sind am Montag auch die Profis der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel bekannt gegeben worden. Tanzprofi Christina Hänni, ehemals Luft, ist diesmal nicht dabei. "Ich bin wirklich traurig darüber", sagt sie kurz danach in einem Clip - dabei strahlt sie allerdings über beide Ohren.
"So, es ist raus, ich bin dieses Jahr nicht bei 'Let's Dance' dabei", bestätigt Christian Hänni (35) die für ihre Fans traurige Nachricht am Montagmorgen auf Instagram. In dem Selfie-Clip sitzt der langjährige Tanzprofi in einem schokoladenbraunen Satin-Zweiteiler auf einem beigen Kord-Sitz.