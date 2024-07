Wirklich enttäuscht: Aus gesundheitlichen Gründen: Sofi Tukker sagen Auftritte im Juli ab

Im Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" am 13. Juni präsentierte das US-amerikanische Dance-Pop-Duo Sofi Tukker noch seinen neuen Song "Spiral", in dessen Musikvideo Heidi Klum (51) mitwirkt. Knapp drei Wochen später nun die Hiobsbotschaft für alle Fans: Sophie Hawley-Weld (32) und Tucker Halpern (34) sagen ihre europäische Festival- und Konzertreihe im Juli ab.

Tucker Halpern hat sich eine Stroptokokken-Infektion zugezogen

Auf der Instagramseite der Band schrieb Tucker Halpern, er sei darüber "wirklich enttäuscht". "Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut und es tut mir leid für all die Leute, die Pläne gemacht haben, uns zu sehen, und für die Veranstalter und Festivals, denen wir Verpflichtungen gegeben haben." Er kämpfe jedoch schon seit mehr als einem Monat mit einer Streptokokken-Infektion. "Ich habe mehrmals Antibiotika eingenommen, aber die Krankheit kehrt nach jeder Behandlung zurück. Wir glauben, dass dies auf meine Autoimmunprobleme zurückzuführen ist (die meine Basketballkarriere im College beendete), da mein Körper nicht in der Lage ist, die Infektion vollständig zu beseitigen."

Er leide zudem "unter extremer Erschöpfung, wahrscheinlich weil mein Körper seit über einem Monat versucht, die Streptokokken zu bekämpfen, während ich auf Tournee war". Halpern teilte weiter mit: "Um gesund zu werden, muss ich mir deshalb eine Auszeit vom Touren nehmen." Eine Entscheidung, die dem Musiker nicht leicht falle: "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass dies das Schwierigste ist. Wir sind alle zuversichtlich, dass ich das alles in 3-4 Wochen hinter mir lassen kann und wir wieder auf der Bühne stehen können." Sein langes Statement endete er mit den Worten: "Europa, wir werden bald zurück sein."

An der Uni fanden sie zusammen

Das Duo lernte sich an der Brown University in Providence kennen. Eigentlich wollte Hawley-Weld, die in Frankfurt am Main geboren ist, Tanzlehrerin werden. 2014 schloss sie sich mit Halpern zu Sofi Tukker zusammen. Zwei Jahre später erschien ihre erste EP "Soft Animals". Das Lied "Drinkee" wurde ein internationaler Hit auf Streaming-Plattformen, schaffte es in Australien und Italien in die Charts und wurde für einen Grammy Award in der Kategorie Beste Dance-Aufnahme nominiert.