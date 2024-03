Wirecard-Prozess: Der Chef hat nicht sehr viel gesprochen

1 Markus Braun im Gerichtssaal Foto: dpa/Peter Kneffel

Ehefrauen und persönliche Assistentinnen können für Angeklagte gefährliche Zeuginnen sein, wissen Ermittler. Insofern konnte man einer Aussage am 108. Tag des Münchner Wirecard-Prozesses vor dem Landgericht München mit einer gewissen Spannung entgegensehen. Denn als Zeugin geladen war die persönliche Ex-Assistentin des Hauptangeklagten Markus Braun. Immerhin war die 49-jährige seit 2014 bis zur Wirecard-Pleite im Sommer 2020 an der Seite des mutmaßlichen Kopfes einer Betrügerbande in Nadelstreifen. Erhellendes hatte sie anfangs nicht zu bieten. „Herr Braun hat alles selber gemacht“, erklärte sie. Nicht einmal Einblick in seine Emails habe sie gehabt. Dann aber kam die Rede auf die Zeit des Zusammenbruchs, auf Brauns Handy und seinen flüchtigen Kollegen Jan Marsalek.