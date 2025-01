1 Wird die App bald nicht mehr verfügbar sein? Foto: Koshiro K

Zunächst sollte klargestellt werden, dass TikTok in Deutschland von einem möglichen Verbot in den USA nicht betroffen wäre. Die App wird hierzulande am 20. Januar weder gelöscht noch in ihrer Funktion eingeschränkt. Der einzige spürbare Unterschied könnte sein, dass viele amerikanische Influencer und Nutzer plötzlich wegfallen. Dies könnte möglicherweise die Vielfalt und Kreativität der Inhalte beeinträchtigen. Für deutsche Nutzer würde sich jedoch an der Funktionsweise der App nichts ändern.