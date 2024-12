Wird Tanken und Heizen jetzt teurer?

Verschwendung von Lebensmitteln Zwei Stuttgarter Studenten reduzieren mit KI massiv Müll in Kantinen und Bäckereien

Es war die Erfindung von zwei Stuttgarter Studenten: Mit Künstlicher Intelligenz reduziert das Start-up Delicious Data die Lebensmittelverschwendung in Kantinen, Bäckereien und Co. Ein Besuch bei einem Betriebsrestaurant in Esslingen, wo dies genutzt wird.