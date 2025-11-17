Bei der Buchpremiere zum 13. Eberhoferkrimi "Apfelstrudel-Alibi" erzählte Schriftstellerin Rita Falk, wie schwer ihr das Schreiben diesmal gefallen ist. Sie blickte auf den Konflikt nach der letzten Kinoverfilmung zurück - und verriet, ob es einen 14. Provinzkrimi aus ihrer Feder geben wird.
Nach zwei Jahren Pause präsentierte Schriftstellerin Rita Falk (61) am Sonntag ihren neuen Eberhoferkrimi "Apfelstrudel-Alibi" wieder im Rahmen des Krimifestivals München. Statt wie sonst im Circus Krone fand die Veranstaltung diesmal "aus terminlichen Gründen" in der restlos ausverkauften Komödie im Bayerischen Hof statt. Aufgrund des großen Andrangs treten die bayerische Bestsellerautorin, Schauspieler Christian Tramitz (70) und Moderator Florian Wagner (geb. 1976) in dieser Woche sogar ein zweites Mal auf.