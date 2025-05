Wird es der Bühnenabschied?: Neue Tour der Toten Hosen angekündigt

Die ikonische Deutschpunk-Band Die Toten Hosen haben eine neue Tournee angekündigt. "Trink aus! Wir müssen gehen." geht im Sommer 2026 über die Bühne - nach den bereits angekündigten Konzerten der Gruppe im August und September dieses Jahres. Die Ankündigung erfolgte in Form eines humoristischen Instagram-Videos, das Frontmann Campino (62) gemeinsam mit Schauspiel-Star Charly Hübner (52) zeigt. Bei Fans gehen angesichts des Titels der Tour und dieses Videoclips die Spekulationen los: Wird es die letzte Konzertreihe der deutschen Punk-Pioniere sein?

Wird die "Trink aus! Wir müssen gehen."-Tournee die letzte der Band sein?

In dem unterhaltsamen Promo-Clip sitzen Hübner und Campino am Rhein und angeln, während Hübner von seinen absurden Erfahrungen rund um seinen letzten Konzertbesuch bei den Hosen berichtet und immer wieder Spitzen gegen das Alter und die vermeintliche Kraftlosigkeit der Gruppe setzt, die seit 1982 aktiv ist.

Dann fallen die entscheidenden Sätze. Campino kündigt an, dass die Band im kommenden Jahr "nochmal auf Tour" gehen würde. Auf die Frage von Hübner, wie diese heißen würde, antwortet er: "Trink aus! Wir müssen gehen." Hübner befindet daraufhin. "Ok, das klingt schon so ein bisschen wie...", lässt jedoch offen, wie der Satz endet, woraufhin Campino schweigt.

Zwei Shows in Düsseldorf

Alles geschicktes Marketing oder doch das Einläuten des Bühnenabschieds der legendären Punkband? 17 Konzerte stehen nun für den Sommer 2026 auf dem Tourplan. Los geht es am 8. Juni 2026 im luxemburgischen Esch an der Alzette. Für den 3. und 4. Juli sind Shows in Düsseldorf angesetzt, der Heimatstadt der Toten Hosen. Enden soll das Ganze am 12. September 2026 in Wien. Der Vorverkauf startet am 14. Mai 2025.

Unter dem Instagram-Beitrag der Gruppe beginnen Fans und Follower sogleich mit wilden Spekulationen. "Ich freue mich soooo sehr. Aber bitte macht keine Abschiedstour daraus. Ihr müsst noch lange weiter machen. Ohne Euch geht's doch nicht", bemerkt etwa ein Fan. "Endlich! Aber hört sich schon arg nach Abschiedstour an. Das halt ich nicht aus", schreibt eine zweite Person.