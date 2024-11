Wird Dettingen unter Teck zum Brennpunkt?: Jugendlicher sticht in der Halloween-Nacht Mann in den Rücken

Jugendlicher sticht in der Halloween-Nacht Mann in den Rücken

Rund 150 Einsätze gab es im Bereich der Polizeidirektion Reutlingen in der Halloween-Nacht. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Im Kreis Esslingen hat es am 31. Oktober viele Vorfälle gegeben, die Polizeieinsätze nötig gemacht haben. Erneut wird in Dettingen unter Teck ein Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Auch diesmal kann der junge Täter fliehen.











Über viele Jahre hinweg waren an Halloween Kinder unterwegs und haben mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt’s Saures“ an Haustüren um Süßigkeiten gebettelt. Inzwischen allerdings scheint der Abend des 31. Oktober immer mehr zu einer zweiten Mai-Nacht zu werden. So ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu rund 150 Einsätzen gekommen, was trotz einer frühzeitigen und verstärkten Präsenz der Ordnungshüter „einer merklichen Zunahme der Ereignisse im Vergleich zu den Vorjahren entsprach“, wie die Pressestelle der Polizei es formulierte.